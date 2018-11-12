Çin\'de Karbon Üretim Tesisinde Patlama: 6 Ölü





Pekin, 12 Kasım 18 (.): Çin\'in doğusundaki bir karbon ürünleri üretim tesisinin deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Çin Merkezi Televizyonu\'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Cinan kentinin Pingyin ilçesinde bulunan tesisin deposunda patlama meydana geldi.Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(AA/TUĞ/HA)