Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum Oranını Artırdı

&nbsp;Çin'de tartışmalı tek çocuk politikasının sona erdiği 2016'da doğum oranı yüzde 7,9 artış gösterdi.

Çin'de 'iki Çocuk Politikası' Doğum Oranını Artırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÜLKEDE GEÇEN YIL DOĞUM ORANI YÜZDE 7,9 ARTTI

Pekin, 23 Ocak 17 : Çin'de tartışmalı tek çocuk politikasının sona erdiği 2016'da doğum oranı yüzde 7,9 artış gösterdi.

Çin Sağlık ve Aile Planlama Komitesi yetkilisi Yang Vıncuang, ülkede tek çocuk politikasının tamamen kaldırılıp tüm çiftlere iki çocuk sahibi olma hakkı verildikten sonra yeni doğanların oranında yüzde 7,9 artış kaydedildiğini açıkladı.

Yang, doğurganlık çağına ulaşan kadın nüfusunun her yıl 5 milyon artmasının beklendiğini ifade ederek 2016-2020 döneminde her yıl 17-20 milyon yeni doğumun öngörüldüğünü söyledi.

Ülkede geçen yıl 17,86 milyon çocuk dünyaya gelirken, bu sayının 2011-2015 ortalamasına göre 1,31 milyon daha fazla olduğu vurgulandı.

2015 sonu itibarıyla 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede 1 Ocak 2016'da "iki çocuk politikası" yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve iş gücü nüfusunun hızla azalması üzerine aldığı bu kararla kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanımıştı.

(AA/RU/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
İtalya'daki Çığ Felaketi İtalya'daki Çığ Felaketi
Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü
Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto
Gambiya'daki Siyasi Kriz Gambiya'daki Siyasi Kriz
Gambiya'daki Siyasi Kriz Gambiya'daki Siyasi Kriz
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya,...

Haberi Oku