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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Çin'de Hava Kirliliğiyle Mücadele

Çin'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında başkent Pekin'deki kömür kullanımının yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Çin'de Hava Kirliliğiyle Mücadele
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PEKİN'DE KÖMÜR KULLANIMI YÜZDE 30 AZALTILARAK 7 MİLYON TONA İNDİRİLECEK

Pekin, 6 Şubat 17 : Çin'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında başkent Pekin'deki kömür kullanımının yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Pekin Belediye Başkanı Say Çi, hava kirliliğini önlemek için bu yıl başkentte olağanüstü önlemler alınacağını açıkladı.

Kent merkezindeki 6 ilçede kömür kullanımını sıfıra indirmeyi planladıklarını aktaran Say, bu doğrultuda yeşil enerjinin teşvik edileceğini belirtti.

Say, kent genelinde kömür kullanımını da yıl içinde yüzde 30 azaltarak 7 milyon tonun altında tutmayı hedeflediklerini kaydederek projenin, Pekin ve civarındaki hava kalitesini artırmak için en öncelikli planlar arasında olduğunu vurguladı.

Dana önce de Pekin'de bu yıl 300 bin aracın trafikten yasaklanacağı ve elektrikli araç kullanımının teşvik edileceği açıklanmıştı. Pekin'de hava kirliliği ile etkin mücadele edebilmek için özel bir polis gücü de kurulacağını açıklayan Çinli yetkililer, ceza mekanizmalarının sertleştirileceği uyarısı yapmıştı.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak ülkedeki büyük şehirlerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

(AA/AK/ŞEB)

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