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Çin\'de Dünyanın "genetik Tasarımlı" İlk Bebeklerinin Doğduğu İddia Edildi

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Çin\'de dünyanın

Çin\'de Dünyanın "genetik Tasarımlı" İlk Bebeklerinin Doğduğu İddia Edildi

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Çin\'de dünyanın

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Çin\'de Dünyanın
Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Çin\'de dünyanın "genetik tasarımlı" ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi.
Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen kiz kız bebeklerin DNA\'larını geliştirilen "yeni ve etkin" bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu.
Yedi kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklandı.
Uzmanlar, He\'nin açıklamasının doğrulanması halinde bunun genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönem başlatacağına dikkat çekiyor.
\'İNSAN DENEYİ\'
Genetik tasarım, birçok ülkede DNA\'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak.
Bazı uzmanlar da "insan deneyi" olarak niteledikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor.
He, embriyolardaki bu deneyleri, vücuda AIDS virüsü HIV\'e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyledi. Az sayıda insanın bu yeteneğe doğuştan sahip olduğu belirtiliyor.
Araştırmaya katılan erkeklerin hepsinin HIV virüsü taşıyıcısı olduğu, deneyde embriyolarda, HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 geninin devre dışı bırakıldığı kaydediliyor.
He Jiankui\'nin iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çinli bilim insanı deneyin sonuçlarını henüz bilimsel bir dergide de yayımlamadı.
Ancak deneylere, ABD\'li bir doktorun da katıldığı belirtiliyor. ABD\'de bu tür deneyler yasak. İnsan klonlamanın yasak olduğu Çin\'de genetik tasarım araştırmaları için bir sınırlama bulunmuyor.

(BBCTürkçe/ÖZ/HA)

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