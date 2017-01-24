Çin'de Dünyanın En Büyük Işın Tesisi Yapılacak

Çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı olacak yeni nesil bir sinkrotron radyasyon tesisi kurmayı planlıyor.

YENİ NESİL SİNKROTRON RADYASYON TESİSİ, DÜNYANIN EN PARLAK X IŞINLARINI ÜRETECEK

İNŞASI 6 YIL SÜRECEK PROJE İÇİN 698,4 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Pekin, 24 Ocak 17 : Çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı olacak yeni nesil bir sinkrotron radyasyon tesisi kurmayı planlıyor.

China Daily'nin haberine göre, başkent Pekin'de yapılacak dünyanın en büyük "X ışını" tesisinin inşasına gelecek yıl başlanması ve 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çin Bilimler Akademisinden araştırma görevlisi DongYühui, proje için 4,8 milyar yüen (698,4 milyon dolar) bütçe ayrıldığını söyledi.

"BeijingLight Source" adı verilecek tesis, ülkenin ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak standartlarda havacılık ve uzay malzemelerinin üretimine destek sağlayacak. Yüksek çözünürlükte cisim incelemesinde de kullanılması planlanan tesis, dünyanın en parlak X ışınlarını üretecek.

Yeni nesil radyasyon tesisi tamamlandığında, dünyanın en güçlü X ışınlarını üreten İsveç'teki MAX-5'ten 10 kat, ABD'deki NSLS-2'den de 70 kat daha parlak ışın sağlayabilecek.

Pekin'de birinci nesil, Anhui eyaletinde ikinci nesil ve Şanghay şehrinde üçüncü nesil olmak üzere ülkede üç adet sinkrotron radyasyon tesisi bulunuyor.

Dünya genelinde çeşitli bilimsel araştırma kollarında hizmet sağlayan 50'den fazla X ışını tesisi bulunuyor. Işın kaynakları, özellikle tıp alanında tümör ve hücresel hastalıkların araştırılmasına önemli katkılar sunuyor.

(AA/AK/ÖK)

