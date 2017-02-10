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10 Şubat 2017 Cuma 08:48

Çin'de Devlet Hastanesinde Aıds Skandalı

Çin'in doğusunda bir devlet hastanesinde sağlık personelinin kullanılmış beslenme borusunu diğer hastalara da kullandırması üzerine 5 kişiye AIDS bulaştı.

Çin'de Devlet Hastanesinde Aıds Skandalı
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KULLANILMIŞ BESLENME BORUSU NEDENİYLE 5 KİŞİ HIV VİRÜSÜ KAPTI

Pekin, 10 Şubat 17 : Çin'in doğusunda bir devlet hastanesinde sağlık personelinin kullanılmış beslenme borusunu diğer hastalara da kullandırması üzerine 5 kişiye AIDS bulaştı.

China Daily gazetesinin haberine göre, olay, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da bulunan Geleneksel Çin Tıp Fakültesinde meydana geldi.

Yerel Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, 26 Ocak'ta alınan bir ihbar üzerine hastaların HIV testinden geçirildiğini, 5 hastanın AIDS'e yakalandığının tespit edildiğini, skandala neden olan hastane görevlisinin emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada Şandong eyaletindeki bir devlet hastanesinde de hatalı uygulama nedeniyle bazı hastalara Hepatit B bulaştığı açıklanmış, hastane başhekimi ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 yetkili görevden uzaklaştırılmıştı.

(AA/RU/GÜL)

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