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Çin\'de Camilere Ulusal Bayrak Zorunluluğu

Pekin, 21 Mayıs 18 (.): Çin İslam Cemiyeti, ülke genelindeki camilere göndere Çin bayrağı çekilmesi ve sosyalist değerlerle vatanseverlik ruhuna katkıda bulunulması çağrısı yaptı.

Çin\'de Camilere Ulusal Bayrak Zorunluluğu

Pekin, 21 Mayıs 18 (.): Çin İslam Cemiyeti, ülke genelindeki camilere göndere Çin bayrağı çekilmesi ve sosyalist değerlerle vatanseverlik ruhuna katkıda bulunulması çağrısı yaptı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
Çin\'de Camilere Ulusal Bayrak Zorunluluğu

Pekin, 21 Mayıs 18 (.): Çin İslam Cemiyeti, ülke genelindeki camilere göndere Çin bayrağı çekilmesi ve sosyalist değerlerle vatanseverlik ruhuna katkıda bulunulması çağrısı yaptı.

Çin Komünist Partisi\'nin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin Çin İslam Cemiyeti\'ne dayandırdığı haberde, ülkedeki tüm camilere, ulusal bayrağı göndere çekmeleri, vatanseverlik ruhunu ilerletmeleri ve millet kavramını güçlendirmek için sosyalist değerleri vurgulamaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Cemiyetin açıklamasında, tüm camilerin Çin anayasası, sosyalist değerler ve Çin kültürü konusunda bilgi sahibi olması gerektiği kaydedildi.

Müslümanların ibadetlerini kanunlar ve kanunun öngördüğü dini doktrine uygun şekilde yürütmeleri, camilerin de kamu refahı ve toplumsal hizmet etkinliklerini Müslüman yaşamına entegre etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, camilerde Müslümanlara klasik Çince, tarih ve coğrafya eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi. 

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Çin İslam Cemiyeti\'nin açıklamasının ardından Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde birçok camide Çin bayrağının göndere çekildiği belirtildi.

Çin\'deki 56 etnik unsurdan 10\'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar), Kırgız, Kazak, Uygur, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak Çin\'in kuzeyi ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların ayrıca Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunuyor.

(FEZ)

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