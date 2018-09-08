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Çin’de 5,9 Büyüklüğünde Deprem

Pekin, 8 Eylül 18 (.): Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin’de 5,9 Büyüklüğünde Deprem

Pekin, 8 Eylül 18 (.): Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
Çin’de 5,9 Büyüklüğünde Deprem
Pekin, 8 Eylül 18 (.): Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Yünnan eyaletideki Pu’ır vilayetine bağlı Mociang Ha’ni bölgesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem yerin 11 kilometre altında kaydedilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yünnan eyaletinde Ağustos 2014\'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 398 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/FEZ)
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