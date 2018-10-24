Çin\'de 3 Gün Önce Bir Kömür Madeninde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren 3 Kişinin Cesedi Bulundu

MADENDE MAHSUR KALAN 18 İŞÇİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ankara, 24 Ekim 18 : Çin\'in doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua\'nın haberine göre, Şandong eyaletinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde 3 gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Patlama nedeniyle giriş tünelinin hasar gördüğü madende 18 işçinin mahsur kaldığı belirtildi.
Arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.
Patlama meydana geldiği sırada, madende yaklaşık 300 kişinin çalıştığı bilgisi verildi.
Arama kurtarma çalışmalarını 150 kişilik bir ekibin yürüttüğü bildirildi.
(AA/ÖZ/HA)