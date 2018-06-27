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Çin yörüngeye “ikiz“ uydu fırlattı

Çin, yeni teknoloji donanımlı iki uyduyu yörüngeye fırlattı.Şinhua ajansı, uydular arası iletişim ve uydular üzerinde yeni testler uygulayacak

Çin yörüngeye “ikiz“ uydu fırlattı

Çin, yeni teknoloji donanımlı iki uyduyu yörüngeye fırlattı.Şinhua ajansı, uydular arası iletişim ve uydular üzerinde yeni testler uygulayacak

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:17
Çin yörüngeye “ikiz“ uydu fırlattı

Çin, yeni teknoloji donanımlı iki uyduyu yörüngeye fırlattı.

Şinhua ajansı, uydular arası iletişim ve uydular üzerinde yeni testler uygulayacak "ikiz" uydunun Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2C (LongMarch) roketiyle uzaya gönderildiğini duyurdu.

Bunun, Uzun Yürüyüş roket serisiyle gerçekleştirilen 278'inci uzay misyonu olduğu kaydedildi.

Çin, mayıs ayında yüksek çözünürlüklü görüntü alma teknolojisine sahip Gaofın-5 uydusunu ve Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 19:17
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