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Çin ve ABD Arasındaki Ticaret Savaşı, Küresel Ekonomiye Zarar verebilir...

Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ve iki ülkenin birbirlerine uyguladığı tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini belirtti.

Çin ve ABD Arasındaki Ticaret Savaşı, Küresel Ekonomiye Zarar verebilir...

Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ve iki ülkenin birbirlerine uyguladığı tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini belirtti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
Çin ve ABD Arasındaki Ticaret Savaşı, Küresel Ekonomiye Zarar verebilir...


Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ve iki ülkenin birbirlerine uyguladığı tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini belirtti.
Küresel piyasalarda, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının neden olabileceği olumsuz etkilere dair endişeler yaşanıyor. ABD'nin, geçen hafta sonuna doğru, Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesi sonucu ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine dair endişeler, pay piyasaları üzerinde de baskı oluşmasına neden oldu.
Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin risklerin arttığını belirterek, ABD ve Çin arasındaki misillemenin küresel ekonomide daha olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi.
En olası sonuçlardan bir tanesinin tarifelerin azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılması olabileceğine işaret eden MacAdam, gümrük tarifesi uygulanacak ürünleri genişletmenin ABD için daha zor olacağını vurguladı.
MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ve birbirlerine uyguladıkları tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini, küresel büyüme üzerinde de baskı oluşabileceğini ifade etti.
Ticaret savaşlarının küresel resesyona da yol açabileceğine dikkati çeken MacAdam, "Ancak böyle bir şeyin olmayacağından eminiz." ifadesini kullandı.
"TRUMP, TEHDİTLERİNE DEVAM ETSE DE DİĞER ÜLKELER AYNI DERECEDE MİSİLLEME YAPMAYACAK"
Simon MacAdam, bütün dünyanın yüksek ticari bariyer uygulayacağı senaryosunun mantıksız olduğunu savunarak, "Trump, tehditlerine devam etse de diğer ülkeler aynı derecede misilleme yapmayacak." dedi.
Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'nın alüminyum ve çelik tarifelerine karşı hamlede bulunduğunu ancak bunun ekonomik görünümü etkileyecek kadar büyük olmadığını belirten MacAdam, söz konusu ülkeler ve diğer ülkelerin durumun kontrolden çıkmaması için dikkatli adım attığını aktardı.
"OTOMOBİLLER, ARTAN TİCARET SAVAŞLARINDA BİR SONRAKİ CEPHE OLABİLİR"

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ING Group Kıdemli Ekonomisti Joanna Konings de ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin misillemeye davetiye çıkardığını söyledi.
Konings, tarifelerin Çin'in "Made in China 2025" stratejisindeki ana sektörleri hedef aldığını belirterek, otomobillerin, artan ticaret savaşlarında bir sonraki cephe olabileceğini bildirdi.
"MADE IN CHINA 2025" STRATEJİSİ
Çin'in sanayisini kapsamlı bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir plan olan "Made in China 2025", ilk kez Çin Başbakanı Li Keqiang’ın 2015 yılı hükümet raporunda yer aldı.
İlk hedefi ülkenin imalat gücünü artırmak olan strateji; her biri 10 yıl sürede gerçekleştirmek üzere Çin’i 2025 yılı itibarıyla imalat gücü olarak dünyada üst sıraya getirme çalışmalarını başlatmayı, 2035 yılında Çin’in, üretim güçleri arasında orta düzeye ulaşmasını sağlamayı ve 100. kuruluş yıl dönümü olan 2049 yılı itibarıyla Çin’i dünyanın üretim gücü lideri seviyesine ulaştırmayı amaçlıyor.
"Made in China 2025" stratejisi, Çin'in "Endüstri 4.0"ı olarak tanımlanıyor. Teknolojik bağımsızlığın hedeflendiği stratejide, ABD'nin müdahale alanını daraltmak ve Çin'i yaptırımlara karşı daha az kırılgan hale getirmek fikri yer alıyor.




 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 12:58
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