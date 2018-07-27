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Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

Çin ile Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. 

Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

Çin ile Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. 

27 Temmuz 2018 Cuma 10:12
Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

Çin ile Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. 

Şinhua ajansının haberine göre, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’ın mayıs ayından itibaren ortak yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 17,6 ton uyuşturucuya el konuldu, 15 bin şüpheli yakalandı.
Operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 330,6 ton kimyasal madde de ele geçirildi.
Operasyonun gelecek aylarda yenileceği belirtildi. 
Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı An Guocün, söz konusu 6 ülkenin, son 3 yılda uyuşturucu kontrolü eylem planı kapsamında birçok operasyon yaptığını ifade etti. 
Güneydoğu Asya’da yaklaşık uzunluğu 5 bin kilometreye ulaşan Lancang- Mekong Nehri, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam olmak üzere 6 ülkeden geçiyor. Nehir boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan birçok silahlı grubun olduğu belirtiliyor. 
 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 14:33
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