Çin: Trump savaş açtı!
ABD liderinin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi koyması yeryüzünün en büyük iki ekonomisi arasında savaş başlattı.
ABD Başkanı Trump'ın Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi getirmesi dünyayı temellerinden sarstı.
Misillemede bulunması beklenen pekin yönetimi, Trump'ın kendilerine ticaret savaşı açtığını duyurdu.
CNN International, dünyanın en büyük ikiekonomisi arasında savaşın başladığını bildiriyor.
Trump'ın ilan ettiği yeni vergi, 50 milyor dolar ticaret hacmi olan Çin mallarını kapsıyor.
Çin Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında ivedilikle Washington yönetiminin adımına karşılık verileceği belirtildi.
Yaklaşık 1100 ihracat ürünü arasında uzay endüstrisi, robotlar, imalat ve otomotiv öne çıkıyor.