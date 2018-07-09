Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek

Çin Şantung'da bulunan Dong Ming Petrokimya Rafinerisi yetkilileri, ABD'den petrol alımını durdurduklarını ve Amerika yerine İran’dan petrol ithal etmek istediklerini açıkladı.

Japan Today gazetesinde yer alan habere göre adını açıklamayan bu yetkililer, "Çin yönetimi, ABD ürünlerine bazı tarifeler uygulamak istiyor ve petrol alımı için de bundan sonra Batı Afrika ve İran’a önem verecektir" dedi.

Çin yönetimin daha çok Ortadoğu bölgesinden petrol alımı istediğini ifade eden yetkililer, Amerikan petrolüne tarife uygulanmasının da planlandığını açıkladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin'in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump'ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.