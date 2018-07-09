banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
186.231
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.0981
EURO
5.3639
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek

Çin Şantung'da bulunan Dong Ming Petrokimya Rafinerisi yetkilileri, ABD'den petrol alımını durdurduklarını ve Amerika yerine İran’dan petrol ithal etmek istediklerini açıkladı.

Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek

Çin Şantung'da bulunan Dong Ming Petrokimya Rafinerisi yetkilileri, ABD'den petrol alımını durdurduklarını ve Amerika yerine İran’dan petrol ithal etmek istediklerini açıkladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:56
Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek

Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek

Çin Şantung'da bulunan Dong Ming Petrokimya Rafinerisi yetkilileri, ABD'den petrol alımını durdurduklarını ve Amerika yerine İran’dan petrol ithal etmek istediklerini açıkladı.

Japan Today gazetesinde yer alan habere göre adını açıklamayan bu yetkililer, "Çin yönetimi, ABD ürünlerine bazı tarifeler uygulamak istiyor ve petrol alımı için de bundan sonra Batı Afrika ve İran’a önem verecektir" dedi.

Çin yönetimin daha çok Ortadoğu bölgesinden petrol alımı istediğini ifade eden yetkililer, Amerikan petrolüne tarife uygulanmasının da planlandığını açıkladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin'in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump'ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak
Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak
Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı
Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı
Japonya'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 120’ye Yükseldi
Japonya'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 120’ye Yükseldi
Weınsteın Yeni Bir Taciz Suçlamasıyla Hakim Karşısında
Weınsteın Yeni Bir Taciz Suçlamasıyla Hakim Karşısında
AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması
AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması
İngiltere'de Brexit krizi: Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti
İngiltere'de Brexit krizi: Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti
Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası
Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası
Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı
Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı
İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor
İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim