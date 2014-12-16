"Çin, Orta Ve Doğu Avrupa Ülkeleri Hükümet Başkanları Zirvesi" Sırbistan’da Başladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Çin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Hükümet Başkanları Zirvesi", Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç-Karadağ Başbakanı Milo Cukanoviç görüşmesi ile başladı.

Sırbistan Sarayı'ndaki kısa görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Vuçiç ile Cukanoviç'in gelecek yıl mart ayında ortak bakanlar kurulu toplantısı yapma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Vuçiç daha sonra, Bosna Hersek Başbakanı Vyekoslav Bevanda ve Çin Ulaştırma Bakanı Jang Cuantang ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Vuçiç ile Çinli bakan Cuantang'ın, Belgrad-Budapeşte Hızlı Tren Projesi üzerinde görüştükleri belirtilirken, projeye ilişkin araştırmaların gelecek haziran ayına kadar tamamlanıp, projenin inşasının ise 2017 yılı haziran ayında bitirilmesi üzerinde fikir birliğine vardıkları ifade edildi.

VUÇİÇ'İ YOĞUN BİR GÜN BEKLİYOR

Vuçiç ayrıca, zirveye katılmak üzere Belgrad'a gelen Romanya Başbakanı Viktor Ponta, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Letonya Başbakanı Laimdota Straujuma, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Milos Zeman, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Estonya Başbakanı Taavi Roivas, Polonya Başbakanı Ewa Kopacz ve Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmeler yapacak.

İki gün sürecek zirveye Çin Başbakanı Li Kiçiang'ın yanı sıra Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya hükümet başkanları katılacak. Hırvatistan ise zirvede başbakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

Zirve kapsamında hükümet başkanları baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak, ayrıca katılımcı ülkelerin iş adamları düzenlenecek iş forumunda bir araya gelerek, tarım, sanayi, turizm, teknoloji, ulaşım ve alt yapı alanlarında görüşme imkanı bulacak. İş forumunun açılışında Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Çin Başbakanı Li Kiçiang ve Polonya Başbakanı Ewa Kopacz'ın konuşması bekleniyor.

Zirveyi takip etmek için yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından bin 100 gazetecinin akredite olduğu, zirvenin güvenliğini sağlamak için de farklı birimlerden 7 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla üç yıl Macaristan'da başlatılan inisiyatifin ilk toplantısı 2012 yılında Polonya'nın başkenti Varşova'da, ikincisi ise geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılmıştı.