'Çin, Kore Yarımadası'nda Savaş İstemiyor'

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ve ABD arasında artan gerginliğe ilişkin, "Kore Yarımadası'nda çatışma ya da savaşa karşıyız. Kuzey Kore ve ABD kendi sorumluluklarını yerine getirmezse, Çin ne yaparsa yapsın, çabaları sonuç vermez. Asıl sorumluluk bu iki ülkeye ait, Çin'e değil." dedi.

ÇİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ LİU: "KORE YARIMADASI'NDA ÇATIŞMA YA DA SAVAŞA KARŞIYIZ" "KUZEY KORE VE ABD KENDİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEZSE, ÇİN NE YAPARSA YAPSIN, ÇABALARI SONUÇ VERMEZ. ASIL SORUMLULUK BU İKİ ÜLKEYE AİT, ÇİN'E DEĞİL"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ve ABD arasında artan gerginliğe ilişkin, "Kore Yarımadası'nda çatışma ya da savaşa karşıyız. Kuzey Kore ve ABD kendi sorumluluklarını yerine getirmezse, Çin ne yaparsa yapsın, çabaları sonuç vermez. Asıl sorumluluk bu iki ülkeye ait, Çin'e değil." dedi.

BM Güvenlik Konseyi temmuz ayı dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore ile ABD arasında artan gerginliği değerlendiren Liu, hedeflerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması olduğunu ve bu hedefe de diyalog ve müzakerelerle ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Liu, "Kore Yarımadası'nda çatışma ya da savaşa karşıyız. Bu hedeflerin uluslararası toplum tarafından da paylaşıldığına inanıyoruz." dedi.

"ÇİN, RUSYA İLE YOL HARİTASI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İlgili ülkeler arasında şu aşamada maalesef diyalog kurulmadığını ve müzakerelere başlanması için ön koşullar ortaya koyulduğunu belirten Liu, Çin'in müzakere edilmiş bir çözüm için uğraştığını ve Rusya ile bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

"ASIL SORUMLULUK ABD VE KUZEY KORE'YE AİT"

Liu, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam ederek, ABD'nin de bölgeye stratejik bombardıman uçakları göndererek gerginliği daha da artırdığına dikkati çekti. Liu, ABD'nin Çin'e, Kuzey Kore konusunda harekete geçmesi çağrısına ilişkin, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunda sürekli Çin'in rolünden bahsediliyor. Kuzey Kore ve ABD kendi sorumluluklarını yerine getirmezse, Çin ne yaparsa yapsın, çabaları sonuç vermez. Asıl sorumluluk bu iki ülkeye ait, Çin'e değil." ifadesini kullandı.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yerine getirdiğini belirten ve ilgili ülkelere de bu kararları uygulaması çağrısında bulunan Liu, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların da BMGK'da görüşüldüğünü kaydetti.

Kuzey Kore'nin temmuz ayında ikinci kez uzun menzilli füze denemesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri konusunda "bir şey yapmayan" Çin'in "hayal kırıklığı yaşattığını" söylemişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise "Kuzey Kore hakkında konuşacak bir şey kalmadı artık, Çin harekete geçmeli. Japonya ve Güney Kore baskıyı artırmalı, bu sadece ABD'nin sorunu değil, uluslararası çözüm gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

BM Güvenlik Konseyi, haziran ayında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletmiş, yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklenmişti. Bu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alınmıştı.