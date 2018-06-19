Çin, “Kim-Trump Zirvesi” Sonuçlarının Uygulanmasını Bekliyor...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur’da düzenlediği zirveyi görüştü.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, iki günlük ziyaret çerçevesinde Çin’e gelen Kuzey Kore lideri Kim’i başkent Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kim ve Şi heyetlerarası görüşmelere geçti.

Çin Devlet Başkanı Şi, bir süredir ilgili tarafların çabaları altında Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakere ile çözümünü amaçlayan doğru çizgisine döndüğünü ve yarımadadaki mevcut durumun barış ve istikrar yönüne doğru ilerlediğini ifade ederek, "Yoldaş Kim, yarımadanın nükleerden arındırılması, barışının korunması için olumlu çabalar harcadı." diye konuştu.

Singapur'daki Kim-Trump zirvesinde sorunun çözümü için önemli bir adım atıldığına dikkati çeken Şi, “Kuzey Kore ve ABD'nin zirvede varılan olumlu sonuçları uygulamasını ve ilgili tarafların yarımadanın barış sürecinin ilerlemesini ortaklaşa teşvik etmesini umuyoruz. Çin her zamanki gibi yapıcı katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

KİM - TRUMP ZİRVESİNDEN TÜM TARAFLARIN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN BEKLEDİĞİ SONUÇLAR ÇIKTI

Kim Jong-un da Singapur'da düzenlenen Kim-Trump Zirvesi'nde tüm tarafların ve uluslararası toplumun beklediği olumlu sonuçlar alındığını ifade ederek, zirvede verilen taahhütlerin adım adım uygulanması durumunda Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecinde yeni bir süreç başlayacağını belirtti.

Çin'in, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, yarımadanın barış ve istikrarının korunması noktasında olumlu katkıda bulunmayı teşvik etmesine çok önem verdiklerini vurgulayan Kim, "Çin ve ilgili tarafların Kore Yarımadası'nda sıkı ve uzun süreli barışı sağlayacak bir mekanizmayı teşvik etmelerini ve yarımada da uzun süreli barışı gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı desteklemelerini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Heyetlerarası görüşmelerin ardından Kim ve eşi Ri Sol-ju, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyüen’in onurlarına verdikleri yemeğe katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Çin’deki temaslarının yarın da devam etmesi bekleniyor.