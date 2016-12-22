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22 Aralık 2016 Perşembe 08:03

Çin Karbon Emisyonu İzleme Uydusu Fırlattı

Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı.

Çin Karbon Emisyonu İzleme Uydusu Fırlattı
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Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde Ciuçien Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle başarıyla yörüngeye gönderildi.

Dünya'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yörüngeye konumlanacak uydunun üç yıl görev yapması planlanıyor. Uydu dünya çapında karbon emisyonu bilgisi toplayacak.

TanSat, Çin'de iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılması ve meteoroloji tahmin kabiliyetlerinin arttırılması için de kullanılacak.

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ÇinKarbon Emisyonu
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