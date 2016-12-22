Çin Karbon Emisyonu İzleme Uydusu Fırlattı

TanSat, Çin'de iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılması ve meteoroloji tahmin kabiliyetlerinin arttırılması için de kullanılacak.

Çin , atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı.

Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı.