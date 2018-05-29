Çin, Ivanka Trump'ın 13 ticari markasını daha tescil etti

Çin, son üç ayda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 13 ticari markayı tescil etti.

Çin Marka Tescil Ofisi verilerile göre Ivanka Trump, son 3 ayda, aralarında bebek battaniyesi, tabut, parfüm, makyaj malzemesi, kase, ayna ve mobilya, kitap, kahve, çikolata ve bal olan markalı ürünler için ticari tescil onayı aldı.

Trump'a ayrıca 8 ürün için de geçici ticari marka tescili verildi. Söz konusu tescillere 3 ay içinde itiraz edilmemesi durumunda onlar da kalıcı hale gelecek.

Başkanın kızının halen ülkede 36 aktif marka tescili, 25 marka için de yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor.



Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Noah Bookbinder, Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'daki nüfuzu, başkanın dış temaslarındaki etkinliği göz önüne alındığında ticari faaliyetlerden uzak kalmama konusundaki tercihini eleştirdi.Bookbinder, "Bu durum yolsuzluk konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Babasının görevine bağlı konumunu kullanarak kendine mali fayda sağlaması veya başka ülkelerin kendi markalarına yönelik muamelesinin karar alma süreçlerini etkilemesi ihtimali soru işaretleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.Ivanka Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payından yüzde almayı sürdürüyor.