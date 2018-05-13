Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
KAMUDA YAZ MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

Çin'in ilk yerli uçak gemisinin seyir testi başladı!

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın seyir testlerinin başladığı bildirildi.

Çin'in ilk yerli uçak gemisinin seyir testi başladı!

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın seyir testlerinin başladığı bildirildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 08:52
Çin'in ilk yerli uçak gemisinin seyir testi başladı!

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın seyir testlerinin başladığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan törenle ayrılan Type-001A'nın iletişim, yangın söndürme, yakıt ve elektro mekanik gibi temel sistemleri test edilecek. 

Çin devlet şirketi China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) tarafından üretilen uçak gemisinin ilk testinde hava araçları ve silah sistemleri yer almayacak. 

Üretimine 2012'de başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin uçakların havalanmasını kolaylaştırmak için uzun pistler yerine sıçrama tahtası olarak adlandırılan yukarı doğru eğimli pisti bulunuyor. 50 bin ton ağırlığındaki Type-001A'nın uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi buluyor. 

Üretici firma CSIC, denizde ilk seyrine çıkan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Kabiliyetleri hakkında fazla bilgi paylaşılmayan geminin hizmete girmesinden sonra 40 civarında J-15 savaş jeti taşıyacağı belirtiliyor. 

Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A'nın 2020'de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor. 

Çin'in Type-001A'nın dışında ilk uçak gemisi Liaoning hali hazırda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) tarafından tatbikatlarda kullanılıyor. Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de ÇHKO envanterine alınmıştı.

Çin donanması, geçen yıl ve bu yıl Güney Çin Denizi ve Tavyan Boğazı'nda Liaoning uçak gemisi öncülüğünde birçok tatbikat yapmıştı. Her yıl yüz milyar doların üzerinde savunma bütçesi ayıran Çin, nükleer yakıtlı uçak gemisi geliştirmeyi de hedefliyor. 

Çin medyası şubat ayında CSIC'nin nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığını duyurmuştu. 

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 12:50
Anahtar Kelimeler:
ÇinYerliUçakGemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya’da 3 kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı bildirildi...
Endonezya’da 3 kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı bildirildi...
İran'da 8 DEAŞ üyesi idam edilecek...
İran'da 8 DEAŞ üyesi idam edilecek...
İran'da 8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı
İran'da 8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı
Kuzey Kore nükleer deneme sahasını boşaltacak
Kuzey Kore nükleer deneme sahasını boşaltacak
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd'de
Abd'de "silah Paylaşım Programı" Standı Açıldı
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim