Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali

Çin ve ABD yönetimlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularının bazılarında fikir birliğine vardığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere dün ve bugün bazı müzakere ve diyalog toplantıları yaptığı belirtildi.

Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesi noktasında mutabık kaldığı ifade edildi.

Haberde, tarafların, ABD'nin Çin'e olan ihracatının artırılması, ikili ticaret, karşılıklı yatırım, telif haklarının korunması, gümrük tarifeleri gibi sorunlarda kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğu ve bazı konularda mutabakat sağladığı aktarıldı.

Bazı problemlerde halen büyük fikir ayrılıkları olduğunun altı çizilen haberde, söz konusu ticari ve ekonomik sorunların çözümünde daha çok mesafe kaydetmek için çalışmaların hızlandırılacağına işaret edildi.

Çin resmi ajansının haberinde, mutabakat sağlanan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ABD lideri Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, tarafların sert uygulamalarına sahne olmuştu.

Çin, ABD'nin, değeri yaklaşık 50 milyar doları bulan bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi uygulamasına ilişkin, önce ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25, daha sonra da 50 milyar dolar tutarında ürünlere yüzde 25 vergi getirileceğini duyurmuştu.

ABD'nin vergi planı genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini, Çin'in misilleme vergileri de et, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü hedef almıştı.

