banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93338
ALTIN
243.974
DOLAR
6.2507
STERLİN
8.0642
EURO
7.3197
Lefkoşa'da 2 bayan mahkum firar etti!
Son Dakika
Lefkoşa'da 2 bayan mahkum firar...
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
Sendikalar eylem hazırlığında
SENDİKALAR EYLEM HAZIRLIĞINDA
Pazartesi gününden itibaren süresiz grev
PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SÜRESİZ GREV
banner282

Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...

ÜLKEDE YENİ BİR KANUN İLE İKİ ÇOCUK POLİTİKASINA SON VERİLMESİ PLANLANIYOR

Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...

ÜLKEDE YENİ BİR KANUN İLE İKİ ÇOCUK POLİTİKASINA SON VERİLMESİ PLANLANIYOR

28 Ağustos 2018 Salı 12:37
Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...

ÜLKEDE YENİ BİR KANUN İLE İKİ ÇOCUK POLİTİKASINA SON VERİLMESİ PLANLANIYOR

Çin’in iki çocuk sınırını içeren aile planlama politikasından vazgeçmeye hazırlandığı bildirildi.

"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre evlilik, boşanma ile çiftleri iki çocuk edinme hakkı ile sınırlayan "aile planlama kanunu"na yönelik tüm içeriklerin kaldırılmasını öngören yeni bir kanun tasarısı Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine teslim edildi.

Boşanma davalarında, eşlerin evliliklerini hemen sona erdirmemeleri için bir ay “sakinleşme süresi” tanınmasına ve bu sürede çiftlerin davalarını geri çekebilmesine olanak sağlanmasına yönelik hükümler de içeren tasarı üzerinde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu tasarının Mart 2020’de yapılacak yıllık parlemento toplantılarında son halini alması bekleniyor.

Çin’de mayıs ayında uzmanlar, ülkenin aile planlama politikasından tamamen vazgeçebileceğini ve bunun an meselesi olduğunu dile getirmişti.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede uzun yıllar boyunca uygulanan "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuş ve doğum oranında 2000 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşılmış ancak geçen yıl bu sayı iki çocuk politikasına rağmen düşmüştü.

Çin Devlet Konseyinin geçen yıl yayınladığı raporlara göre ülke nüfusunun dörtte birinin 2030’a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı
Trump, 24 Yıllık Nafta'yı Yürürlükten Kaldırıyor...
Trump, 24 Yıllık Nafta'yı Yürürlükten Kaldırıyor...
“Yemen Hükümeti Ve Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Savaş Suçu İşledi“
“Yemen Hükümeti Ve Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Savaş Suçu İşledi“
Çin'de Taksi Çağırma Şirketine Güvenlik Çağrısı
Çin'de Taksi Çağırma Şirketine Güvenlik Çağrısı
Yunanistan'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü
Yunanistan'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü
Kamboçya'da Hapisteki 14 Muhalif Aktiviste Af!
Kamboçya'da Hapisteki 14 Muhalif Aktiviste Af!
Ağustos ayında kar yağdı!
Ağustos ayında kar yağdı!
Esad 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
Esad 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim