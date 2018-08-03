banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Çin'i Jongdari tayfunu vurdu

Çin’in doğu kıyılarını vuran Jongdari tayfunu nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin'i Jongdari tayfunu vurdu

Çin’in doğu kıyılarını vuran Jongdari tayfunu nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:40
Çin'i Jongdari tayfunu vurdu

Çin'i Jongdari tayfunu vurdu

Çin’in doğu kıyılarını vuran Jongdari tayfunu nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Jongdari tayfununun Şanghay'ı vurduğunu duyurdu. 

Tayfun için bu sabah mavi alarm uyarısında bulunan merkez, tayfunun ülkenin doğu kıyısında bulunan finans merkezi Şanghay’ın iç kesimlerine doğru ilerlediğini bildirdi.

Kuvvetli fırtına ve şiddetli yağışa yol açan tayfun nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, kentteki 122 park güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, kent sakinlerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle zorlukla sokaklarda ve caddelerde yürüyebildiği görülüyor.

Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Jongdari tayfununun, bugün ülkenin iç kesimlerini de etkisi altına almasının beklendiğini bildirdi.

Merkezin tahminine göre, Şanghay’da etkili olmaya başlayan tayfun Cıciang, Ciangsu, Anhui eyaletlerine doğru ilerleyecek.

Şanghay’da etkili olan Jongdari tayfunu, kent ile civar şehir ve eyaletlerde demiryolu ve havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tayfun nedeniyle Şanghay ile Cıciang, Hangcou Ningbo eyaletleri arasında çift yönlü 20 hızlı tren seferi iptal edilirken, kentteki havaalanı ile komşu kent Nancing’de bulunan havaalanlarındaki seferlerde rötarlar olduğu belirtildi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’da Irkçı Saldırı
İtalya’da Irkçı Saldırı
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı
Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim