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Çin Hükümetinden ABD'nin Tavrına Karşı Önlem

FING: “KÜRESEL SERBEST TİCARETİ SAVUNMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

Çin Hükümetinden ABD'nin Tavrına Karşı Önlem

FING: “KÜRESEL SERBEST TİCARETİ SAVUNMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

06 Temmuz 2018 Cuma 06:47
Çin Hükümetinden ABD'nin Tavrına Karşı Önlem


FING: “KÜRESEL SERBEST TİCARETİ SAVUNMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK"

Çin hükümeti, ABD'nin Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirdiği gümrük vergilerini yürürlüğe koyması halinde ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, yarın ABD tarafından yürürlüğe sokulması beklenen 34 milyar dolar tutarındaki Çin teknoloji ürününe yönelik gümrük vergilerinin iki ülke arasında ticaret savaşı başlatacağına dair endişelerle ilgili olarak, "Tehditlere ve şantaja boyun eğmeyeceğiz. Küresel serbest ticareti savunma konusundaki kararlılığımız sürecek." dedi.

Fıng, "Çin (ticaret savaşında) asla ilk ateş eden taraf olmayacak. Ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin daha önce mütekabiliyet çerçevesinde ABD'den ithal teknoloji ürünleri için gümrük vergileri açıkladığını hatırlatan Feng, ancak yeni tarife kararları için ABD'nin atacağı adımı bekleyeceklerini söyledi.
"WASHİNGTON, ÇİN'İN BÜYÜMESİNİ ZAPTURAPT ALTINA ALAMAZ"
Öte yandan Çin Komünist Partisinin yayın organlarından "Global Times"da yayımlanan baş yazıda Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşılık vermeye hazır olduğu mesajı verildi.
"Washington, Çin'in büyümesini ticaret savaşıyla zapturapt altına alamaz" başlıklı yazıda "Çin, ABD ile ticaret savaşına girmek istemiyor. Ticaret konusundaki görüş farklılıkları zamanla çözülebilir. Fakat Trump yönetimi, Çin'in yüksek teknoloji geliştirmesini engellemek ve teknoloji sektörünü marjinalleştirmek istiyorsa o zaman işler değişir. ABD Çin ile çatışmak istiyorsa kendi bilir. Belki de Trump yönetimi ancak gerçek bir kavganın ardından aklını başına alabilir." ifadeleri yer aldı.
Trump yönetimi, gümrük vergisi artışı kararını, Çin'in uyguladığı devlet öncülüğündeki sanayi kalkınma stratejisinin yabancı şirketleri teknoloji transferine zorladığı veya endüstriyel casusluğa maruz bıraktığına dair kaygılara karşılık olarak almıştı.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI
ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.
Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.
Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.
Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.
İki ülkenin arasındaki ticaret savaşında karşılıklı gümrük vergisi artışlarını sürdürmesi halinde 2020 itibarıyla küresel ekonomik büyümeyi binde 5 azaltabileceği tahmin ediliyor.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 10:24
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