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14 Temmuz 2017 Cuma 10:50

Çin Hava Kuvvetlerinin Batı Pasifik'teki Tatbikatı

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) bombardıman uçaklarının Tayvan ve Miyako boğazları üzerinden uçmasına yönelik Tokyo ve Taipei yönetimlerinin açıklamalarına &#34;Bölgedeki rutin eğitim uçuşlarımız devam edecek. Bu duruma alışsınlar.&#34; cevabını verdi.

Çin Hava Kuvvetlerinin Batı Pasifik'teki Tatbikatı
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ÇİN SAVUNMA BAKANLIĞI: "HAVA GÜÇLERİMİZİN BÖLGEDEKİ RUTİN EĞİTİM UÇUŞLARI SÜRECEK. İLGİLİ ÜLKELER BU DURUMA ALIŞSIN"

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) bombardıman uçaklarının Tayvan ve Miyako boğazları üzerinden uçmasına yönelik Tokyo ve Taipei yönetimlerinin açıklamalarına "Bölgedeki rutin eğitim uçuşlarımız devam edecek. Bu duruma alışsınlar." cevabını verdi.

Bakanlık sözcüsü Rın Guoçiang tarafından yapılan yazılı açıklamada, PLA bombardıman uçaklarının bölgede rutin eğitim uçuşları yaptığını doğrulandı.

Çin uçaklarının Miyako boğazı üzerindeki uçuş faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Rın, ordunun, duruma göre uzak denizlerdeki eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Sözcü Rın, açıklamasında, "İlgili tarafların telaşa kapılıp konuyu farklı yorumlamasına lüzum yok. Bu duruma alışsınlar." ifadesini kullandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, PLA'ye ait altı H-6 bombardıman uçağının Okinawa kenti açıklarındaki Miyako boğazının yakınında tatbikat yaptığını duyurmuş ve bu uçakların fotoğraflarını yayımlamıştı.

Tayvan savunma yetkilileri ise Çin'e ait bir grup bombardıman uçağının Tayvan Boğazındaki Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'nın (ADIZ) hemen yanından uçtuğunu ve ordu birliklerinin teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu.

EGEMENLİK İHTİLAFLARI

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir Çin eyaleti olduğunu savunuyor.

Deniz komşusu olan Çin ile Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki ada ve kaya parçalarının büyük bir bölümü üzerinde egemenlik ihtilafları yaşıyor.

Japonya ve Çin arasındaki gerilim, 2010'da Çin’e ait bir balıkçı teknesinin tartışmalı adalara yaklaşması sonrası başladı. Tekne, Japon savaş gemileri tarafından uyarıldı ve balıkçı teknesinin bunu dikkate almaması sonucu, çatışma çıktı. Olay sonucunda iki ülke ilişkilerinde gerginlik tırmandı.

Tokyo yönetiminin Çin'de "Daiaoyü", Japonya'da "Senkaku" olarak adlandırılan takımadaları "kamulaştırdığını” açıklamasının ardından Çinli ve Japon yetkililerin yaptığı karşılıklı sert açıklamalar, uluslararası kamuoyunda endişeye neden olmuştu.

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