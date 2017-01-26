Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıtalararası Nükleer Balistik Füze Konuşlandırıldığı Haberlerini Yalanladı

Çin, ülkenin kuzeydoğusunda 14 bin kilometre menzile ulaşan nükleer balistik füze mevzilendirdiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Çin Savunma Bakanlığının sözde askeri konuşlandırma yaptığı haberleri spekülasyondan ibaret” ifadesini kullandı.

Hong Kong ve Tayvan basını, Çin'in Rusya sınırına yakın Heylongciang eyaletinde menzili 14 bin kilometreye ulaşan Dongfeng-41 (Doğu Rüzgarı-41) adlı kıtalararası balistik füze mevzilendirdiğini öne sürmüştü.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de söz konusu iddiaları köşe yazısına taşımış ve Çin makamlarından füze konusuna ilişkin herhangi bir doğrulama gelmediğini belirtmişti.

Dongfeng-41 füzesinin dünyadaki en gelişmiş kıtalararası balistik füze olduğu ifade ediliyor. Çin, geçen yıl nisan ayında Dongfeng-41 kıtalararası balistik füzelerin ilk başarılı denemesini Güney Çin Denizi’nde gerçekleştirmişti.