FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 08:24

Çin'den Kuzey Kore'ye İhracat Yasağı

Çin'den Kuzey Kore'ye İhracat Yasağı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Çin, Kuzey Kore'ye kitlesel yıkıma sebep olacak silah üretmeye yarayan teknoloji ve malzemenin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, sivil ve askeri kullanımına uygun teknoloji ve malzemelerin Kuzey Kore'ye ihracatını yasakladı.

Yasaklı teknoloji ve ürünler listesi, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND) ve Çin Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayımlandı.

Nükleer füze ve kimyasal silah geliştirmek için kullanılabilecek ekipman ve malzemeleri kapsayan listede, lazer, telekomünikasyon cihazları, sensörler, denizaltılar, insansız araçlar ve roket üretimine yönelik yazılımlar da bulunuyor.

Çinli uzmanlar, Pekin yönetiminin bu ürünlerin ihracatını, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karşı 2321 nolu yaptırım kararı doğrultusunda yasakladığını aktarıyor.

Kuzey Kore geçen eylül ayında 5. nükleer füze denemesini yapmış, BM Güvenlik Konseyi buna karşılık 2321 nolu yaptırım kararını kabul etmişti. BM'nin ilgili yaptırım kararı, Kuzey Kore'ye kömür ihraç edilmesine kısıtlama getiriyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: “Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım” Trump: “Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler...
Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti
Trump'ın "Suriye'de Güvenli Bölgeler Oluşturulsun" Talimatı Vereceği İddia Edildi Trump'ın "Suriye'de Güvenli Bölgeler...
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıtalararası Nükleer Balistik Füze Konuşlandırıldığı Haberlerini Yalanladı Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıtalararası Nükleer...
Akdeniz'de Deprem Akdeniz'de Deprem
ABD Başkanı Trump Meksika Sınırına Duvarı Onayladı ABD Başkanı Trump Meksika Sınırına Duvarı Onayladı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Trump: “Suriye'de Kesinlikle Güvenli...

Haberi Oku