banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.481
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8084
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

Çin'den İran'a "yaptırımlara karşı iş birliği" teklifi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hazır olduklarını söyledi.

Çin'den İran'a "yaptırımlara karşı iş birliği" teklifi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hazır olduklarını söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:56
Çin'den İran'a "yaptırımlara karşı iş birliği" teklifi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hazır olduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yi ve Zarif’in iki ülkenin uluslararası arenada maruz kaldıkları yaptırımların ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan gelen açıklamada, “Çin, İran- Çin İlişkilerine çok değer veriyor ve iki ülke arasındaki iş birliklerini karşılıklı yarar anlayışı gözeterek geliştirmeye hazırdır.” ifadelerine yer verildi.

ABD - İran gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkeyle İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve anlaşma kapsamında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkesinin nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin tehditlerine meydan okuyarak, diğer ülkelerle nükleer anlaşma sürecini sürdüreceklerini belirtmişti.

Ruhani ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu'na endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi talimatı vereceğini ve birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak kapasiteye sahip olduklarını aktarmıştı.

İran, ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını da açıklamıştı. 

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Daha sonra iki ülkenin temsilcileri, ABD ve Çin'de sürdürülen müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar verdi. Buna karşın, Trump yönetiminin attığı son adımlar ve Çin'in buna misillemeyle karşılık vermesi, ticaret savaşının kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etmesi olarak yorumlanıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatemi: İran’a zarar verirse ABD’yi ve müttefiki İsrail’i vururuz
Hatemi: İran’a zarar verirse ABD’yi ve müttefiki İsrail’i vururuz
ABD'nin “Yüzyılın Anlaşması“ Planında Takvim Belirlenmedi
ABD'nin “Yüzyılın Anlaşması“ Planında Takvim Belirlenmedi
Meksika'da Sokaklarda 8 Ceset Bulundu!
Meksika'da Sokaklarda 8 Ceset Bulundu!
Almanya’da Bir Rus Vatandaşı Bombalı Saldırı İddiasıyla Yakalandı
Almanya’da Bir Rus Vatandaşı Bombalı Saldırı İddiasıyla Yakalandı
Hindistan'da Yangın: 4 Ölü!
Hindistan'da Yangın: 4 Ölü!
Laos'daki Sellerde En Az 46 Kişi Öldü
Laos'daki Sellerde En Az 46 Kişi Öldü
BM Özel Raportöründen ABD'ye İran Tepkisi
BM Özel Raportöründen ABD'ye İran Tepkisi
Endonezya'daki Depremlerde Ölenlerin Sayısı 515'e Ulaştı
Endonezya'daki Depremlerde Ölenlerin Sayısı 515'e Ulaştı
İran, ABD Yerine İngiltere İle Çalışacak!
İran, ABD Yerine İngiltere İle Çalışacak!
Avustralya'da kripto parayla fatura ödenebilecek
Avustralya'da kripto parayla fatura ödenebilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim