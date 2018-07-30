Çin'den İngiltere'ye serbest ticaret teklifi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çin'den Brexit sonrası uygulanacak bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlama önerisi geldiğini açıkladı.

Boris Johnson'ın bu ay içinde istifa etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hunt, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında basına bilgi verdi.

Çin Başbakanı Li Keqiang Ocak ayında İngiltere Başbakanı Theresa May'e, ülkesinin İngiltere ile ilişkisinin Brexit (Avrupa Birliği'nden ayrılma) sürecinde değişmeyeceğini söylemişti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığı'na bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.