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Çin'den, Hacca Giden Müslümanlara Yönelik Skandal Uygulama: GPS Taktılar

Çin yönetiminin, hacca giden Müslümanlara dağıttığı yaka kartlarındaki GPS sistemiyle 24 saat izledikleri iddia edildi.

Çin'den, Hacca Giden Müslümanlara Yönelik Skandal Uygulama: GPS Taktılar

Çin yönetiminin, hacca giden Müslümanlara dağıttığı yaka kartlarındaki GPS sistemiyle 24 saat izledikleri iddia edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 23:24
Çin'den, Hacca Giden Müslümanlara Yönelik Skandal Uygulama: GPS Taktılar

Çin'den, Hacca Giden Müslümanlara Yönelik Skandal Uygulama: GPS Taktılar

Çin yönetiminin, hacca giden Müslümanlara dağıttığı yaka kartlarındaki GPS sistemiyle 24 saat izledikleri iddia edildi.

ABD kaynaklı Wall Street gazetesi,Çin hükümeti tarafından yönetilen Çin İslam Derneği,Pekin havaalanından Mekke'ye Hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan Çinli Müslümanların fotoğraflarını yayınladı. Çin yönetiminin, hacca giden Müslümanlara dağıttığı yaka kartlarındaki GPS sistemiyle 24 saat izledikleri iddia edildi.

YAKA KARTLARINDA GPS OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Derneğin ifadesine göre bu akıllı kartlar, kullanıcısının güvenliğini sağlıyor. Kartlarda GPS izleme cihazı ve şahsi veriler bulunuyor. İnsan hakları aktivistleri, söz konusu kartları Çin'in casusluk ve istihbarat faaliyetlerinin bir parçası olarak niteliyor. Londra King's College'den Çin insan hakları uzmanı Eva Pils durumun, Çin'in Müslümanların dini pratiğine yönelik zulmünün yeni bir yolu olduğunu ifade etti. Çin'in ülkenin doğusundaki Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik kısıtlama ve asimilasyon faaliyetleri biliniyor. Çin hükümeti bu faaliyetleri bir süredir Hui Müslümanlara da uyguluyor. Çin yönetimi bu kartların hacıların hepsi tarafından taşınmadığını ve Uygur hacılara kartlardan verilmediğini iddia ediyor. Çin'in bu uygulamasının nasıl bir seyir izleyeceği bilinmiyor.

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