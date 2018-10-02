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Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması

Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması

02 Ekim 2018 Salı 12:24
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HUA ÇUNYİNG: "ABD'YE HATASINI BİR AN ÖNCE DÜZELTMEYE VE BU TÜR PROVOKATİF EYLEMLERİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ" 


ÇİN SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ VU ÇİEN: "ÇİN, TÜM ÜLKELERİN GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SEYRÜSEFER SERBESTİSİNİ KULLANMASINA SAYGI DUYUYOR ANCAK HERHANGİ BİR ÜLKENİN 'SEYRÜSEFER SERBESTİSİ" ADI ALTINDA PROVOKATİF EYLEMLERE GİRMESİNE KARŞI ÇIKIYOR"


Çin Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, ABD donanmasına ait USS Decatur adlı destroyerin Güney Çin Denizi’ndeki Nanşa (Spratly) takım adalarına yaklaşmasına tepki gösterdi. 


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, 30 Eylül’de Güney Çin Denizi’ndeki Spratly adalarına yakın sulara yaklaşan savaş gemisine ilişkin "Bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.


Çin’in Güney Çin Denizi'ndeki Spratly takım adaları ile yakın sularında tartışmasız egemenlik hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hua, söz konusu savaş gemisinin bölgeden ayrılması için uyarıldığını bildirdi. 


Sözcü Hua, ABD'nin bölge ülkelerinin isteklerinin aksine "defalarca sözde seyrüsefer serbestisi adı altında provokatif eylemlere girdiğini" belirtti.


Washington yönetiminin bu eylemleriyle uluslararası temel normları ihlal ettiğini ve Çin'in egemenlik ve güvenliğini tehdit ettiğini dile getiren Hua, aynı şekilde bölgesel barış ve istikrarı da tehlikeye attığını söyledi.


Hua, "Çin-ABD ilişkileri ile bölgesel barış ve istikrara zarar vermemesi için ABD'yi hatasını bir an önce düzeltmeye ve provokatif eylemleri durdurmaya çağırıyoruz."  diyerek, ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.


Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de yaptığı açıklamada, “USS Decatur güdümlü füze destroyeri izinsiz şekilde Güney Çin Denizi’ndeki Çin adalarına yakın sulara girdi.” ifadelerini kullanarak, Çin donanmasına bağlı gemilerin hemen tanımlama ve kontrol faaliyetleri yürütmek için bölgeye gönderildiğini ve ABD savaş gemisinin bölgeyi terk etmesi için uyardığını aktardı.


ABD'nin bu hamlesiyle Çin'in egemenlik ve güvenliğini ciddi tehdit ettiğine dikkati çeken Vu, Çin ordusunun söz konusu eyleme kesinlikle karşı çıktığını kaydetti.


Vu, "Çin, tüm ülkelerin Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukuka göre seyrüsefer serbestisini kullanmasına saygı duyuyor ancak herhangi bir ülkenin 'seyrüsefer serbestisi' adı altında provokatif eylemlere girmesine karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.


Çin ordusunun savunma görevini kararlılıkla yerine getireceğini, tüm gerekli önlemleri alacağını belirten Vu, Çin'in egemenlik ve güvenliği ile bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.


GÜNEY ÇİN DENİZİ
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.


Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.


Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2018 15:50
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