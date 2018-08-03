Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi misillemesi

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticari tehditlerine karşılık, ABD ürünlerine yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

ABD yönetiminin yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından Çin Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 'ticari tehditlerine' yanıt olarak, ABD ürünlerine yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

Açıklamada, Çin'in vergilendirme önlemlerinin uygulama tarihinin ABD'nin eylemlerine tabi olacağı ve diğer karşı önlemleri uygulamaya devam etme hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, tek taraflı bir tehdit veya şantajın, sadece çatışmaların yoğunlaşmasına ve bütün tarafların çıkarlarına zarar vermesine yol açacağı ifade edildi.

ABD-Çin ticaret savaşının gelişimi

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

6 Temmuz'da ABD yönetimi Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.