Çin'de Yolcu Otobüsü İle Kamyon Çarpıştı: 18 Ölü

Çin'in orta kesiminde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Polis, başkent Pekin'in güneyindeki Hunan eyaletinde dün gece meydana gelen kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Çin'de her yıl 260 bin kişi trafik kazalarında ölüyor.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü, bisiklet veya motosiklet sürücüleri ile yayalar oluşturuyor.

