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Çin'de Televizyonda Yapay Zekalı Robot Spiker...

Çin'in güneyinde yer alan GuangşiCuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel bir televizyon kanalında yapay zekalı bir robotun spiker olarak program yapmaya başlayacağı bildirildi.

Çin'de Televizyonda Yapay Zekalı Robot Spiker...

Çin'in güneyinde yer alan GuangşiCuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel bir televizyon kanalında yapay zekalı bir robotun spiker olarak program yapmaya başlayacağı bildirildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
Çin'de Televizyonda Yapay Zekalı Robot Spiker...

Çin'in güneyinde yer alan GuangşiCuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel bir televizyon kanalında yapay zekalı bir robotun spiker olarak program yapmaya başlayacağı bildirildi.


Bölgenin başkenti Nanning'de yayın yapan Nanning TV, 29 kilogram ağırlığında ve 1,21 metre boyundaki robotun, 6 Haziran'da haber kanalı ve haber aplikasyonlarında ilk programıyla izleyenlerin karşısına çıkacağını duyurdu.


"ÇaoNıngŞiaobay" (Süper Küçük Beyaz) adı verilen yapay zekalı spikerin, yeni medya temalı bir program sunacağı belirtildi. Konuşabilen ve dans edebilen robotun, dört saatlik şarjla 12 saate kadar çalışabildiği ifade edildi.

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Çin Devlet Konseyi tarafından geçen temmuz ayında yayımlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin kalkınmada yeni itici güç olabileceği vurgulanmıştı.


Rapora göre Çin, yapay zeka alanında 2020'ye kadar önemli bir inovasyon merkezi haline gelmeyi ve 2030 itibarıyla da bu alanda dünyanın lideri olmayı hedefliyor.


 


Son Güncelleme: 31.05.2018 12:59
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