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Çin'de Taksi Çağırma Şirketine Güvenlik Çağrısı

Çin Ulaştırma Bakanlığından, bir kadın yolcunun, taksi çağırma şirketi şoförünce tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ilgili platformlara yolcuların güvenliğini sağlayacak adımları atmaları çağrısında bulunuldu. 

Çin'de Taksi Çağırma Şirketine Güvenlik Çağrısı

Çin Ulaştırma Bakanlığından, bir kadın yolcunun, taksi çağırma şirketi şoförünce tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ilgili platformlara yolcuların güvenliğini sağlayacak adımları atmaları çağrısında bulunuldu. 

28 Ağustos 2018 Salı 09:31
Çin'de Taksi Çağırma Şirketine Güvenlik Çağrısı

Çin Ulaştırma Bakanlığından, bir kadın yolcunun, taksi çağırma şirketi şoförünce tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ilgili platformlara yolcuların güvenliğini sağlayacak adımları atmaları çağrısında bulunuldu. 

Bakanlığın sosyal paylaşım platformu Wechat üzerinden, geçen hafta cuma günü bir kadın yolcunun sürücü tarafından tecavüz edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Araç kiralama platformları bir ders çıkarmalı, işlerini kanun ve düzenlemelere sıkı şekilde bağlı olarak yürütmeli.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca araç kiralama platformlarının hiçbir suretle yasal sınırları zorlamaması ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaması çağrısı yapıldı.

ULAŞIMDA KÖTÜ DAVRANIŞ SERGİLEYEN KARA LİSTEYE ALINACAK

Öte yandan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ulaştırma sektöründe kötü davranışlar sergileyen kişilerin kara listeye alınmasını teşvik eden bir bildiri yayımladı.

Bildiride, sosyal düzeni bozmaktan ulaştırma araçlarında yasaklı eşyaları taşımaya kadar kötü davranış örnekleri verilerek bunların cezalandırılacağı belirtildi.

Bu bağlamda ilk aşamada taksi çağırma şirketleri ile kara ve deniz yolu ulaşımı mercek altına alınacak. 

Çin’in büyük taksi çağrıma şirketi Didi Çuşing, "Şunfengçı" veya "Didi Hitch" adı verilen ve kullanıcılara, kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlarla seyahat etme olanağı sağlayan uygulamayı, 24 Ağustos'ta 20 yaşındaki kadın yolcunun şoför tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine askıya almıştı.

Ülkenin orta kesimindeki Cıciang eyaletinin Vıncou kentinde gerçekleşen olay ülke gündeminde yankılanmış ve araç çağırma uygulamalarının güvenliğinin sorgulanmasına neden olmuştu. 

Benzer bir vaka, mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, otostop hizmetini kullanan 21 yaşında bir kadının sürücü tarafından öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 12:36
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