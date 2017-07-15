Çin'de Şiddetli Yağışlar

CİLİN EYALETİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE HEYELANLAR NEDENİYLE 8 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYBOLDU

Çin'in kuzeybatısındaki Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar Cilin'de sel ve heyelanlara neden oldu.

Sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 120 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

13 vilayette etkili olan yağışların yarattığı olumsuzluklardan yaklaşık 320 bin kişi etkilendi.

Afetten en çok etkilenen Yongci vilayetinde elektrik, gaz ve su kesintisi yaşandığı, karayolu ulaşımının neredeyse tamamen durduğu kaydedildi.

Yağışların hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.