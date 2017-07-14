Çin'de Şiddetli Yağışlar

ÜLKENİN KUZEYDOĞUNDA YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN 75 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI, 7 BİN 500 EV YIKILDI VEYA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çin'in kuzeydoğundaki Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 75 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Eyalet Afet Yardım Merkezi, bölgede dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Yongci vilayetinde, 7 bin 500 evin yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini, 75 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığını duyurdu.

Yetkililer, toplam 260 bin kişinin sel baskınlarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ekili arazilerin zarar gördüğü vilayetteki birçok kasabaya elektrik, gaz ve su verilemiyor.

Cilin eyaletindeki şiddetli yağışların hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.