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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Çin'de Sel: 8 Ölü

Çin'in orta kesimindeki Şa'anşi eyaletinde etkili olan selde 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de Sel: 8 Ölü
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ÜLKENİN ORTA KESİMİNDEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİLEDİĞİ 71 BİN 300 KİŞİ, GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Çin'in orta kesimindeki Şa'anşi eyaletinde etkili olan selde 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyalette salı gününden bu yana etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiye de ulaşılamıyor.

Bu arada eyaletin Yülin kentinde şiddetli yağışların etkilediği 71 bin 300 kişi, güvenli bölgelere taşındı.

Ekili 2 bin 200 hektar tarım alanının zarar gördüğü şehirde, doğrudan ekonomik kaybın 230 milyon yüen (yaklaşık 34 milyon dolar) olduğu açıklandı.

Haberleşme ve ulaşımın da kesintiye uğradığı bölgede, yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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