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Çin'de Madenciler 36 Gün Sonra Kurtarıldı

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan dört işçi 36 gün sonra kurtarıldı.

Çin'de Madenciler 36 Gün Sonra Kurtarıldı

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan dört işçi 36 gün sonra kurtarıldı.

29 Ocak 2016 Cuma 17:21
Çin'de Madenciler 36 Gün Sonra Kurtarıldı
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 Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan dört işçi 36 gün sonra kurtarıldı.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), kurtarma operasyonunu canlı yayınladı. CCTV'nin görüntülerinde işçilerin, 200 metre derinlikteki çukurdan sondaj aleti yardımıyla kurtarıldığı görülüyor. Maden işçileri, alanda hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Linyi kentindeki alçı taşı maden ocağında 25 Aralık'ta meydana gelen göçük sonrası 17 işçi mahsur kalmıştı. Daha sonra bu kişilerden dördünün göçük altında sağ olduğu açıklanmıştı. Madeni işleten firmanın genel başkanı Ma Congbo, kurtarma çalışmalarına yardım ettiği sırada bir maden kuyusuna atlayarak intihar etmişti.

Ülkede maden ocaklarına uygulanan güvenlik denetimlerinin sıkılaştırılması ve ihmal durumlarında uygulanan cezaların artırılması sonucu, kaza ve ölü sayısında düşüş ivmesi gözleniyor. Çin'de 2014 yılında 931 maden işçisi, kazalarda hayatını kaybetti. Ülkede 2003 yılında maden kazalarında yedi bin kişi ölmüştü.

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