Çin'de Kimyasal Madde Üreten Tesiste Patlama: 19 Ölü

Çin'de kimyasal madde üreten bir tesiste meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua haber ajansı, Yangçun Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yibin Hengda Teknoloji Şirketine ait tesiste henüz bilinmeyen bir sebepten patlama olduğunu duyurdu,

Gıda ve ilaç endüstrisi için kimyasallar üreten tesisteki patlamada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Tesiste çıkan yangının söndürüldüğü, yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

