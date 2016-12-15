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15 Aralık 2016 Perşembe 09:33

Çin'de Hava Kirliliğinde Kırmızı Alarm

Çin'de, beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle 23 şehirde kırmızı alarma geçilecek.

Çin'de Hava Kirliliğinde Kırmızı Alarm
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ÇİN'İN ORTA VE KUZEY BÖLGELERİNDE, MEVSİMİN EN YOĞUN HAVA KİRLİLİĞİ BEKLENİYOR

Çin'de, beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle 23 şehirde kırmızı alarma geçilecek.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki Hınan, Şanşi, Şaanşi ve Hıbey eyaletinin yanı sıra Tiencin kenti ve başkent Pekin'de yarın geceden itibaren 6 gün boyunca yoğun hava kirliliği beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji merkezi, yoğun hava kirliliğinin beklendiği ilgili bölgelerde, yarın geceden geçerli olmak üzere kırmızı alarma geçileceğini açıkladı.

Hava kirliliği 23 kenti etkisi altına alacak. Mevsimin en yoğun hava kirliliğinin oluşması bekleniyor.

Kırmızı alarm boyunca inşaat çalışmaları askıya alınacak ve bazı bölgelerde eğitime ara verilecek. Başkent Pekin'de bu tedbirlere ek olarak araç trafiğinde tek-çift plaka uygulaması başlayacak.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyükşehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Dünyada sera etkisi oluşturan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde insanlar ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.


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Anahtar Kelimeler
ÇinHava Kirliliği
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