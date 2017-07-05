Çin'de Doğalgaz Boru Hattında Patlama

CİLİN EYALETİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 5 KİŞİ ÖLDÜ, 89 KİŞİ YARALANDI
Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Songyüen kentindeki patlama, işçilerin doğalgaz boru hattının gaz sızıntısı olan bir bölümünü tamir ettiği sırada meydana geldi.
Yerel yetkililer, olayda 5 kişinin öldüğünü, 89 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.