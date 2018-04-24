Çin'de Dev Sivrisinek bulundu!

Çin'in güneyinde 11,15 santimetre kanat uzunluğuna sahip dev sivrisinek bulundu.



Şinhua ajansının haberinde, geçen yıl ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu’da Çingçıng Dağı’nda bulunan sivrisineğin, dünyanın en büyük sivrisinek türü olan Holorusia Mikado türüne ait olduğu belirtildi.



Sivrisineği, saha çalışmaları yaptığı sırada bulan Çıngdu Batı Çin Böcek Müzesi yetkililerinden Böcekbilimci Cao Li, 11,15 santimetre kanat uzunluğu bulunan dev sivrisineğin diğer türlerinden farklı olarak kanla değil nektar ile beslendiğini ifade etti.



Bu türün ömrünün, sadece birkaç gün olduğunu ve büyük gövdelerinden dolayı uçma özelliklerinin zayıf olduğunu kaydeden Cao, dev sivrisineklerin yoğun bitki örtüsü olan yerlerde yaşadıklarını ifade etti.



Türkiye’de Tipula sineği olarak da bilinen Holorusia Mikado türünün, Çıngdu kentinde 2 bin 200 metreden alçak dağlık alanlarda yaşadığı belirtiliyor.Dünyada ilk Japonya’da bulunan ve 1876’da İngiliz böcekbilimci John Obadiah Westwood tarafından adı konan Holorusia Mikado sivrisinek türünün kanat uzunluğu ortalama 8 santimetreyi buluyor.Böcekbilimci Cao Li, 2016 yılında boyu 62,4 santimetreye ulaşan dünyanın en uzun böceğini bulmuştu.