Çin'de Demir Madenindeki Patlama!

Çin'in kuzeyindeki Lianoing eyaletinde bir demir madeninde 11 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan patlamada, mahsur kalan maden işçilerinden 23'ünün kurtarıldığı, 2 işçiden ise haber alınamadığı bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, dün eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitlerin patlaması sonucu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, göçük altında kalan 25 madenciden 23'ü kurtarılırken, kalan 2 kişiye ulaşılamadı.





Kurtarılan 23 maden işçisinin durumunun iyi, yaralanan 9 kişiden 5'inin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.Olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.