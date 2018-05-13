Çin'de bir kadın köpek sanarak aldığı hayvanın köpek olmadığını 2 yıl sonra anladı!

Çin'de bir kadın köpek sanarak aldığı hayvanın 2 yıl sonra ayı olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı.

Çin’in Yunnan bölgesinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce Tibes mastifi cinsi köpek olduğunu düşünerek bir yavru satın aldı. 2 yıl boyunca hayvana bakın kadın, aldığı yavrunun 200 kiloluk bir ayıya dönüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Hayvan bakım merkezine haber veren kadın, ayının daha iyi bakılması için göndermeye karar verdi. Ayı sağlık kontrollerinden geçirilirken durumunun gayet iyi olduğu anlaşıldı.

Koruma altındaki türler arasındaki ayıyı büyüten kadın, “Her gün kilolarca meyve ve noodle yiyordu. Yeterince büyüdükten sonra onun köpek değil ayı olduğunu anladım” dedi.

Ayı Yunnan Vahşi Hayatı Koruma Merkezi’nde bakılmaya başlandı.