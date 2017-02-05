Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 07:56

Çin'de "Bahar Bayramı" Kutlamalarında 39 Kişi Can Verdi

Çin'de 'Bahar Bayramı' Kutlamalarında 39 Kişi Can Verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Çin'deki "Bahar Bayramı" kutlamaları sırasında patlatılan havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda, 39 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından, 27 Ocak-2 Şubat'ı kapsayan bir haftalık Bahar Bayramı resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada yangın çıktığı, bu olaylarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Emniyet güçlerinin alışveriş merkezleri, tapınaklar, meydanlar ve fuar alanlarında denetimlerini sıkılaştırması sonucu, can kayıplarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26,4, çıkan yangın sayısının ise yüzde 11,8 düştüğü kaydedildi.

Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girilen ülkede, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanılıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da Binlerce Kişi 'islamofobi'yi Protesto Etti Kanada’da Binlerce Kişi 'islamofobi'yi Protesto...
İsrail "Ayrım Duvarı" İnşaatına Devam Ediyor İsrail "Ayrım Duvarı" İnşaatına Devam...
ABD Adalet Bakanlığı'ndan Temyiz Başvurusu ABD Adalet Bakanlığı'ndan Temyiz Başvurusu
Kafasından Canlı Hamam Böceği Çıktı Kafasından Canlı Hamam Böceği Çıktı
Malta'daki Ab Gayri Resmi Liderler Zirvesi Sona Erdi Malta'daki Ab Gayri Resmi Liderler Zirvesi Sona Erdi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn:
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kanada’da Binlerce Kişi 'islamofobi'yi Protesto...
Kanada’nın çok sayıda kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkede yükselme eğilimi gösteren İslamofobik...

Haberi Oku