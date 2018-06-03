Çin'de 117 Kişi Tren ve Uçak Yolculuğundan Men Edildi

Çin'de çeşitli sebeplerle rahatsızlığa sebep olan 86 kişiye uçak, 31 kişiye ise trenle seyahat yasağı getirildi.

Çin Demiryolu İdaresi ve Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 86 kişiye bir yıllığına uçakla ve 31 kişiye de 180 gün boyunca trenle seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

SEBEPLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada, tren yolculuğundan men edilen kişilerin, trene biletsiz binme, trende sigara içme, seyahat sırasında ve istasyonlarda rahatsızlığa neden olduğu aktarıldı.

BAŞKALARININ KİMLİĞİYLE UÇTULAR

Bununla beraber uçak yolculuğundan bir yıllığına men edilen yolcuların da hava alanında yapılan güvenlik denetimlerinde üzerinde kanunlara aykırı nesneler bulundurduğu ve başkalarının kimlik bilgilerini kullandığı kaydedildi.

Çin'de uçak ve hızlı trenler özellikle bayram ve tatillerde yoğun olarak kullanılıyor.

Çin Bahar Bayramı (Çuncie) ve Sonbahar Bayramı'nda (CongÇiuCie) yolcuların sayıları yüz milyonlara ulaşabiliyor.