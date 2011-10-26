Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çin Buzulları Eriyor

Buzulda, kısmen küresel ısınmadan kaynaklanmış olabileceği düşünülen üç değişiklik saptadıkları kaydedildi

Çin Buzulları Eriyor

Buzulda, kısmen küresel ısınmadan kaynaklanmış olabileceği düşünülen üç değişiklik saptadıkları kaydedildi

26 Ekim 2011 Çarşamba 07:48
Çin Buzulları Eriyor
banner238

Kısmen küresel ısınmaya bağlı sıcaklıklardaki hızlı artışın Himalaya dağlarındaki Çin buzullarında erimeye yol açtığı, bu durumun yaşam alanları, turizm ve ekonomiye kötü etkisi olacağı bildirildi.

Çin bilimler akademisinden Li Zhongxing yönetimindeki bilimadamlarının yaptığı ve bugün "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin'in güneybatısında yer alan 11 meteoroloji istasyonunun yaklaşık yüzde 77'sinin, 1961 ve 2008 yılları arasında önemli oranda sıcaklık artışı gösterdiği ortaya kondu.

Araştırmada, 4000 metre irtifada bulunan 14 gözlem istasyonunda sıcaklık artışının 1.73 derece olduğu, bu oranın geçen yüzyılda saptanan ortalama sıcaklık artışının iki katı olduğu belirtildi.

Araştırmacıların, buzulda, kısmen küresel ısınmadan kaynaklanmış olabileceği düşünülen üç değişiklik saptadıkları kaydedildi.

Araştırmada, birçok buzulun incelenmesinin sonucunda, bu buzullarda "ani azalma" belirtileri görüldüğü ve kütlelerinde de önemli oranda düşüş saptandığı, Pengqu nehri havzasındaki 999 buzulun 1980 ve 2001 yılları arasında 131 kilometrekarelik bir alanı kaybettiği belirtildi.

Araştırmanın, buzulların erimesiyle beslenen buzul göllerinin yüzeyinin arttığını da ortaya koyduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, buzulların binlerce ekosistemin tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve insan nüfusu için çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Son Güncelleme: 26.10.2011 07:48
Anahtar Kelimeler:
ÇinKüreselısınmaTehditBuzuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim