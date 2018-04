ABD, İNGİLTERE VE FRANSA’NIN ESED REJİMİNE OPERASYONU

ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ VE HER ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI, EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ”



Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonuna ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını, her ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduklarını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu operasyona ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili (BM) ilkelerini bertaraf ederek yapılan her tek taraflı askeri eylemin BM'nin ilke ve temel normlarına karşı olduğunu belirtti.



Söz konusu askeri operasyonunun bu yönüyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini ihlal ettiğini ve Suriye konusunun çözümüne yeni karmaşık faktörler ekleyeceğini savunun Sözcü Hua, ”BM Güvenlik Konseyi’nin ilke ve normları bertaraf edilerek yapılan her tek taraflı askeri eylem BM’nin ilkelerine ve normlarına karşıdır, uluslararası hukuku ihlal eder. Biz daima uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıyoruz ve her ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Hua, Çin'in ilgili taraflara uluslararası hukuka dönme, sorunu diyalog ve müzakere ile çözme çağrısı yaptığını vurgulayarak, Suriye'nin kimyasal silahla saldırdığı iddialarının kapsamlı, adil ve tarafsız bir şekilde araştırılması ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.



Suriye meselesinin çözümünde uluslararası toplumun ilgili taraflarının Birleşmiş Milletler öncülüğünde ortak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Suriye’deki Çin vatandaşlarının durumu hakkında da Suriye’deki diplomatik temsilcilikleri ile yakın iletişim içinde olduklarını duyurdu.