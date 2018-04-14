Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonuna ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını, her ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduklarını bildirdi.

ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonuna ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını, her ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduklarını bildirdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ"
banner238

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA’NIN ESED REJİMİNE OPERASYONU

ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ VE HER ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI, EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ”

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonuna ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını, her ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu operasyona ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili (BM) ilkelerini bertaraf ederek yapılan her tek taraflı askeri eylemin BM'nin ilke ve temel normlarına karşı olduğunu belirtti.

Söz konusu askeri operasyonunun bu yönüyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini ihlal ettiğini ve Suriye konusunun çözümüne yeni karmaşık faktörler ekleyeceğini savunun Sözcü Hua, ”BM Güvenlik Konseyi’nin ilke ve normları bertaraf edilerek yapılan her tek taraflı askeri eylem BM’nin ilkelerine ve normlarına karşıdır, uluslararası hukuku ihlal eder. Biz daima uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıyoruz ve her ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Hua, Çin'in ilgili taraflara uluslararası hukuka dönme, sorunu diyalog ve müzakere ile çözme çağrısı yaptığını vurgulayarak, Suriye'nin kimyasal silahla saldırdığı iddialarının kapsamlı, adil ve tarafsız bir şekilde araştırılması ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.

Suriye meselesinin çözümünde uluslararası toplumun ilgili taraflarının Birleşmiş Milletler öncülüğünde ortak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Suriye’deki Çin vatandaşlarının durumu hakkında da Suriye’deki diplomatik temsilcilikleri ile yakın iletişim içinde olduklarını duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KALIN: "SURİYE REJİMİNİN CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"
KALIN: "SURİYE REJİMİNİN CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"
PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI
PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI
MAY: "EN YAKIN MÜTTEFİKLERİMİZLE ASKERİ HAREKATIN HEM MEŞRU HEM DE DOĞRU OLDUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"
MAY: "EN YAKIN MÜTTEFİKLERİMİZLE ASKERİ HAREKATIN HEM MEŞRU HEM DE DOĞRU OLDUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: "SURİYE'DE HEDEFE ULAŞILDI. BU AŞAMADA YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE DEĞİL"
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: "SURİYE'DE HEDEFE ULAŞILDI. BU AŞAMADA YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE DEĞİL"
RUSYA: “103 GÜDÜMLÜ FÜZEDEN 71’İ ENGELLENDİ”
RUSYA: “103 GÜDÜMLÜ FÜZEDEN 71’İ ENGELLENDİ”
BM'DEN SURİYE'DE İTİDAL ÇAĞRISI...
BM'DEN SURİYE'DE İTİDAL ÇAĞRISI...
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE YÖNELİK SALDIRISINA AVUSTRALYA'DAN DESTEK...
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE YÖNELİK SALDIRISINA AVUSTRALYA'DAN DESTEK...
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNİ HEDEF ALMASI ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNİ HEDEF ALMASI ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU
İSRAİL: "SURİYE, İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR SİNYAL"
İSRAİL: "SURİYE, İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR SİNYAL"
JUNKER: "SURİYE REJİMİ SİVİLLERE KARŞI İLK KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANMADI ANCAK BU SON OLMALI"
JUNKER: "SURİYE REJİMİ SİVİLLERE KARŞI İLK KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANMADI ANCAK BU SON OLMALI"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim