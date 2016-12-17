Çin, ABD Denizaltısına El Koydu



Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Davis, Güney Çin Denizi’nde denizaltında ‘bilimsel veri’ toplayan ABD’ye ait insansız bir denizaltı aracına Çin donanması tarafından el konulduğunu bildirdi.Sözcü Yüzbaşı Davis, Pentagon’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın Güney Çin Denizi’nde araştırma için bulunan Amerikan donanma askerlerinin gözü önünde meydana geldiğini anlattı.Davis, Çin donanma gemisinin, Amerikan gemisinin telsiz çağrılarına cevap vermediğini de sözlerine ekledi.ABD’nin resmi olarak şikayetçi olduğunu söyleyen Davis, insansız denizaltı aracının iade edilmesini talep ettiklerini bildirdi.